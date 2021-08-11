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Признавшегося в убийстве камчатского депутата исключили из "Единой России"

Москва24иещё 1
1 час назад

Депутата Законодательного собрания Камчатского края Игоря Редькина, который во вторник, 10 августа, признался в убийстве человека по неосторожности, исключили из списков "Единой России". Об этом сообщается на сайте регионального отделения партии.

Признавшегося в убийстве депутата исключили из "Единой России"
Фото: Законодательное собрание Камчатского краяЗаконодательное собрание Камчатского края

"Он написал заявление о приостановлении членства в партии и отказе от участия в выборах депутатов законодательного собрания края. Президиум регионального политического совета партии принял решение о его исключении", – говорится в сообщении.

Накануне Редькин обратился в следственные органы и признался, что случайно застрелил 30-летнего местного жителя, когда в темное время суток пытался отпугнуть медведя в поселке Озерная Усть-Большерецкого района края. Инцидент произошел 2 августа.

По словам депутата, после жалоб людей на разгуливающего по местной свалке хищника, он решил взять ружье и попытаться прогнать медведя самостоятельно. Редькин также заявил, что готов понести за содеянное наказание, которое определит суд.

Редькин вместе с супругой является совладельцем компании "Витязь-Авто", занимающейся добычей и переработкой рыбы, и ООО "Новый дом". Согласно последней декларации, его доход за 2020 год составил 315 миллионов рублей.

Происшествия,Криминал,Убийство ,Игорь Редькин,Единая Россия,Камчатский Край,
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