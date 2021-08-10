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СК задержал главврача больницы во Владикавказе

Елена Прошина
55 минут назад

В Республике Северная Осетия-Алания задержан главный врач больницы, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациентов, сообщили "Рамблер" в пресс-службе ГСУ СК РФ по Северной Осетии.

СК задержал главврача больницы во Владикавказе
Фото: ТАССТАСС

Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия - Алания продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту происшествия в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

ЧП во Владикавказе: кислородная система больницы работала без документов

По версии следствия, 9 августа 2021 года в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи в городе Владикавказе произошел прорыв кислородной трубы, питающей реанимационное отделение больницы, в котором находилось пациенты, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких. В результате произошедшего скончались девять больных, находившихся в реанимационном отделении. В рамках расследования уголовного дела задержан 58-летний главный врач больницы.

В ближайшее время следователи обратятся в суд с ходатайством об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения в виде заключения под стражу. Кроме того, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Кроме того, в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям или бездействию всех должностных лиц ответственных за произошедшее. Расследование уголовного дела продолжается. Ход расследования находится на контроле в центральном аппарате СК.

Происшествия,СКР,Республика Северная Осетия — Алания,Россия,Владикавказ,
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