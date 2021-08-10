СК задержал главврача больницы во Владикавказе

В Республике Северная Осетия-Алания задержан главный врач больницы, подозреваемый в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших смерть пациентов, сообщили "Рамблер" в пресс-службе ГСУ СК РФ по Северной Осетии.

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Следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации по Республике Северная Осетия - Алания продолжается расследование уголовного дела, возбужденного по факту происшествия в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшие по неосторожности смерть двух или более лиц).

По версии следствия, 9 августа 2021 года в Республиканской клинической больнице скорой медицинской помощи в городе Владикавказе произошел прорыв кислородной трубы, питающей реанимационное отделение больницы, в котором находилось пациенты, подключенные к аппаратам искусственной вентиляции легких. В результате произошедшего скончались девять больных, находившихся в реанимационном отделении. В рамках расследования уголовного дела задержан 58-летний главный врач больницы.