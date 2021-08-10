У подельников экс-офицера ФСБ Черкалина арестовали виллу в Италии

«Фролов тут рассказал о своей невиновности, адвокаты его активно поддержали. Дело в том, что я на этой вилле был, был по просьбе Фролова – как человек, занимающийся профессионально строительно-оценочной деятельностью, это было в период, когда он работал в органах ФСБ. Что касается ее размера: вполне приличная, но желание у него было после увольнения продолжить жить за рубежом, с его слов, у него были приобретены рестораны в Италии. Почему на фото вилла в разобранном состоянии? Он начал ее переделывать, было в планах поставить две джакузи по 100 тыс. евро, подготавливался грот для spa. Никакая это не вилла отца или супруги Фролова и не сарайчик, а четырехэтажная вилла самого Фролова», – заявил суду потерпевший.