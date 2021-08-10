Дрессировщицу Херц сбила электричка

Цирковая артистка в пятом поколении Талина Херц погибла 10 августа утром вместе со своим мужем – пару сбила электричка на станции Храпуново Горьковского направления. Супруг провожал 42-летнюю женщину на электропоезд, они опаздывали, поэтому, вероятно, не смотрели по сторонам.
Как стало известно "МК", муж и жена попали под поезд за 6 минут до прибытия электрички в сторону Москвы, на которую должна была сесть Талина. Дело в том, что женщина устроилась курьером в одну из столичных фирм, а её муж Владислав, наоборот, на днях уволился из службы доставки, поэтому у него было время каждый день провожать ее до платформы. Супруги переходили пути в том месте, которое местные жители называют «слепой» зоной.
Несмотря на светофор, за стоящими на запасном пути товарными поездами не видно электричек, которые идут из области. Однако Талина и Владислав не могли не знать, что в это время навстречу друг другу идут две «Ласточки», которые не останавливаются в Храпуново. Первая скоростной поезд должен был промчаться в 7.40. В 7.42 ему навстречу следовал другой. Возможно, супруги решили, что электрички уже пронеслись — на часах было 7.44, они шагнули на пути и сразу попали под «Ласточку», летевшую из области. У супругов осталась 16-летняя дочь Эмма.
Свою цирковую карьеру представительница знаменитой династии Талина Херц закончила 10 лет назад, когда была вынуждена продать животных, которых дрессировала. Питомцы артистки начали болеть, репетировать с ними было невозможно, поэтому с подопечными решено было расстаться и заодно покончить с кочевой гастрольной жизнью. Семья осела в Ногинске, с тех пор Талина пробовала работать в нескольких курьерских службах.
Херц — семья цирковых артистов. Всеволод Георгиевич, дедушка Талины (20.7.1912-20.3.1991) — атлет, борец, силовой жонглёр, заслуженный артист Молдавской ССР. В 1929 начал работать в цирке как силовой акробат. Как атлет и борец выступал во многих чемпионатах по борьбе, в том числе с участием Ивана Поддубного. Его сын Александр — лауреат Всесоюзных конкурсов циркового искусства, а его жена, Наталья, мастер спорта международного класса по спортивной акробатике. Впервые в воздухе в ручной петле крутила «бочку» из хула-хупов. Дочь Херца-старшего — Наталья, дрессировщица. С 1990 работала с группой экзотических животных — обезьяна, лама, як, муфлон, зебу, ослики, афганские борзые и другие. Её дети — Андрей и Талина, обучались дрессировке, работая ассистентами.