В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Известная цирковая дрессировщица погибла под колесами электрички вместе с мужем

Уника Новости
41 минуту назад

Цирковая артистка в пятом поколении Талина Херц погибла 10 августа утром вместе со своим мужем – пару сбила электричка на станции Храпуново Горьковского направления. Супруг провожал 42-летнюю женщину на электропоезд, они опаздывали, поэтому, вероятно, не смотрели по сторонам.

Дрессировщицу Херц сбила электричка
Фото: VK.COMVK.COM

Как стало известно "МК", муж и жена попали под поезд за 6 минут до прибытия электрички в сторону Москвы, на которую должна была сесть Талина. Дело в том, что женщина устроилась курьером в одну из столичных фирм, а её муж Владислав, наоборот, на днях уволился из службы доставки, поэтому у него было время каждый день провожать ее до платформы. Супруги переходили пути в том месте, которое местные жители называют «слепой» зоной.

Видео дня

Несмотря на светофор, за стоящими на запасном пути товарными поездами не видно электричек, которые идут из области. Однако Талина и Владислав не могли не знать, что в это время навстречу друг другу идут две «Ласточки», которые не останавливаются в Храпуново. Первая скоростной поезд должен был промчаться в 7.40. В 7.42 ему навстречу следовал другой. Возможно, супруги решили, что электрички уже пронеслись — на часах было 7.44, они шагнули на пути и сразу попали под «Ласточку», летевшую из области. У супругов осталась 16-летняя дочь Эмма.

Свою цирковую карьеру представительница знаменитой династии Талина Херц закончила 10 лет назад, когда была вынуждена продать животных, которых дрессировала. Питомцы артистки начали болеть, репетировать с ними было невозможно, поэтому с подопечными решено было расстаться и заодно покончить с кочевой гастрольной жизнью. Семья осела в Ногинске, с тех пор Талина пробовала работать в нескольких курьерских службах.

Справка "МК"

Херц — семья цирковых артистов. Всеволод Георгиевич, дедушка Талины (20.7.1912-20.3.1991) — атлет, борец, силовой жонглёр, заслуженный артист Молдавской ССР. В 1929 начал работать в цирке как силовой акробат. Как атлет и борец выступал во многих чемпионатах по борьбе, в том числе с участием Ивана Поддубного. Его сын Александр — лауреат Всесоюзных конкурсов циркового искусства, а его жена, Наталья, мастер спорта международного класса по спортивной акробатике. Впервые в воздухе в ручной петле крутила «бочку» из хула-хупов. Дочь Херца-старшего — Наталья, дрессировщица. С 1990 работала с группой экзотических животных — обезьяна, лама, як, муфлон, зебу, ослики, афганские борзые и другие. Её дети — Андрей и Талина, обучались дрессировке, работая ассистентами.

Происшествия,Иван Поддубный,
2
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители