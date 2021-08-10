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ФСБ пресекла деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы» в Крыму

Деловая газета "Взгляд"иещё 1
38 минут назад

ФСБ пресекла в Крыму деятельность ячейки, запрещенной в России экстремистской религиозной организации «Свидетели Иеговы», сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Крым и городу Севастополю.

ФСБ пресекла деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы» в Крыму
Фото: РИА НОВОСТИРИА НОВОСТИ

«Установлено, что двое жителей города Армянска в различных помещениях проводили собрания и выступления, пропагандировали идеи религиозной организации «Свидетели Иеговы», а также вербовали в свои ряды новых адептов. В целях конспирации собрания проводились с использованием видеосвязи через приложения сети интернет», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.

В квартирах членов секты прошли обыски, у них изъята литература экстремистского содержания, средства связи, компьютеры и носители информации.

В отношении двух жителей Армянска возбуждены уголовные дела по части 1 статьи 282.2 УК РФ (организация деятельности экстремистской организации). Обоим подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок от шести до десяти лет.

Происшествия,Свидетели Иеговы,ФСБ,РИА Новости,Севастополь,Республика Крым,Россия,Армянск,
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