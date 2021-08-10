ФСБ пресекла деятельность ячейки «Свидетелей Иеговы» в Крыму

«Установлено, что двое жителей города Армянска в различных помещениях проводили собрания и выступления, пропагандировали идеи религиозной организации «Свидетели Иеговы», а также вербовали в свои ряды новых адептов. В целях конспирации собрания проводились с использованием видеосвязи через приложения сети интернет», – приводит РИА «Новости» сообщение ведомства.