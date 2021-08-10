Появилась новая версия убийства мужчины камчатским мультимиллионером

Депутат Заксобрания Камчатского края Игорь Редькин мог застрелить местного жителя, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет информационное агентство «Кам 24».
Сегодня стало известно, что депутат Заксобрания Камчатского края бизнесмен Игорь Редькин направил в Следственный комитет признание, в котором сообщил, что случайно застрелил разнорабочего.
По словам парламентария, накануне он узнал, что на свалке возле поселка Озерновский бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Редькин приехал туда и выстрелил в сторону фигуры, которая показалась ему животным. Уже дома он узнал, что в районе стрельбы был ранен местный житель, который позднее скончался в больнице.
При этом, по данным «Кам 24», депутат приехал на свалку, чтобы поупражняться в стрельбе. Неподалеку от места происшествия был замечен вездеход «Трэкол», на котором ездил Редькин.
Также издание утверждает, что парламентарий мог быть пьян в момент совершения преступления.
Жена Андрея Толстопятова, которого случайно застрелил Игорь Редькин, рассказала, что никто ей не звонил и не выражал никаких соболезнований. О том, что фигурантом дела стал известный бизнесмен, она узнала из новостей.