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Появилась новая версия убийства мужчины камчатским мультимиллионером

Алиса Селезнёва
38 минут назад

Депутат Заксобрания Камчатского края Игорь Редькин мог застрелить местного жителя, будучи в состоянии алкогольного опьянения. Об этом пишет информационное агентство «Кам 24».

Появилась новая версия убийства мужчины камчатским мультимиллионером
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня стало известно, что депутат Заксобрания Камчатского края бизнесмен Игорь Редькин направил в Следственный комитет признание, в котором сообщил, что случайно застрелил разнорабочего.

По словам парламентария, накануне он узнал, что на свалке возле поселка Озерновский бродит медведь, от которого могут пострадать местные жители. Редькин приехал туда и выстрелил в сторону фигуры, которая показалась ему животным. Уже дома он узнал, что в районе стрельбы был ранен местный житель, который позднее скончался в больнице.

При этом, по данным «Кам 24», депутат приехал на свалку, чтобы поупражняться в стрельбе. Неподалеку от места происшествия был замечен вездеход «Трэкол», на котором ездил Редькин.

Также издание утверждает, что парламентарий мог быть пьян в момент совершения преступления.

Жена Андрея Толстопятова, которого случайно застрелил Игорь Редькин, рассказала, что никто ей не звонил и не выражал никаких соболезнований. О том, что фигурантом дела стал известный бизнесмен, она узнала из новостей.

Происшествия,Игорь Редькин,СКР,Камчатский Край,
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