СК возбудил дело против Волкова и Жданова

Следователи возбудили уголовное дело по статье о сборе средств для экстремистской организации в отношении экс-главы ФБК* Ивана Жданова и бывшего руководителя «Штабов Навального»** Леонида Волкова.

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Об этом говорится в сообщении на сайте СК России.

«По итогам процессуальной проверки в Главном следственном управлении СК России возбуждено уголовное дело в отношении Леонида Волкова, Ивана Жданова и иных лиц», — заявила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Отмечается, что их подозревают в совершении преступления по ч.1 ст. 282.3 УК России (сбор средств и оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для финансирования экстремистской организации).

В январе Следственный комитет заявил, что Волкову заочно предъявлено обвинение в вовлечении подростков в незаконные митинги. В феврале он был объявлен в межгосударственный розыск.

* Фонд борьбы с коррупцией (ФБК) включён в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 09.10.2019. Организация признана экстремистской, её деятельность запрещена на территории России по решению Мосгорсуда от 09.06.2021.