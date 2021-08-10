Российский полицейский покончил с собой

Следователи провели осмотр места происшествия, опросили очевидцев. На теле погибшего не обнаружены следы криминального характера. Оно отправлено на судебную медицинскую экспертизу. По предварительной версии, речь идет о суициде.

Ранее в Новосибирске сотрудник полиции покончил с собой за месяц до свадьбы. Его тело было обнаружено в ночь на 3 августа около жилого дома. Рядом с погибшим находилось табельное оружие его напарника. Сообщалось, что перед смертью правоохранитель позвонил невесте и простился.