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Грузия выдала России главного сутенера Иркутска по кличке Кос

Lenta.ru
35 минут назад

Грузия выдала России лидера преступного сообщества, специализировавшегося на организации занятия проституцией на территории Иркутской области и находившегося в международном розыске. Об этом «Ленте.ру» сообщила представитель регионального управления Следственного комитета России (СКР) Карина Головачева.

Грузия выдала России главного сутенера Иркутска
Фото: ГУ МВД по Иркутской областиГУ МВД по Иркутской области

Речь идет о 34-летнем Алексее Ленивцеве по кличке Кос — главном сутенере Иркутска. Его депортировали на основании соответствующего решения суда Грузии.

По данным СКР, в 2015 году обвиняемый создал преступное сообщество, в состав которого вовлек знакомых, друзей и родственников, большинство из которых ранее уже были судимы. Группировка контролировала сеть фирм по оказанию интимных услуг, в которой работали в том числе несовершеннолетние девушки. В 2019 году правоохранительные органы пресекли деятельность преступного сообщества. Ее лидер скрылся. Он был задержан в январе 2021 года в Батуми.

Происшествия,МВД,
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