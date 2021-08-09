Грузия выдала России главного сутенера Иркутска

По данным СКР, в 2015 году обвиняемый создал преступное сообщество, в состав которого вовлек знакомых, друзей и родственников, большинство из которых ранее уже были судимы. Группировка контролировала сеть фирм по оказанию интимных услуг, в которой работали в том числе несовершеннолетние девушки. В 2019 году правоохранительные органы пресекли деятельность преступного сообщества. Ее лидер скрылся. Он был задержан в январе 2021 года в Батуми.