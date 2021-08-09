В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Экс-схиигумен Сергий попал в больницу при московском СИЗО

Уралинформбюро
48 минут назад

Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) обследуется в больнице московского СИЗО "Матросская тишина". Об этом сообщается в telegram-канале "Защита Отца Сергия".

Экс-схиигумен Сергий попал в больницу при СИЗО
Фото: скриншот/Youtubeскриншот/Youtube

"В течение всего следствия защита добивалась медицинского обследования схиигумена Сергия Романова. С прошлого понедельника отец Сергий проходит комплексное обследование в больнице при СИЗО "Матросская тишина"", - говорится в сообщении.

При этом на время медобследования Сергия не лишили возможности общаться с адвокатами. Его защита подчеркивает, что прохождение обследования не связано с ухудшением самочувствия Романова.

11 августа суд рассмотрит апелляционную жалобу адвокатов на изменение территориальной подсудности дела экс-схиигумена. Он должен присутствовать на заседании по видео-конференц-связи.

Стоит отметить, что Романов был лишен сана схиигумена и отлучен от церкви летом 2020 года. Конфликт с церковными властями начался с неоднозначных проповедей, за которые Сергий был дважды оштрафован - за экстремистские высказывания и распространение фейков.

Его задержали и доставили в Москву в декабре 2020 года и поместили в СИЗО-4. Экс-схиигумена обвиняют по статьям о самоуправстве (часть 1 статьи 330 УК РФ), склонении к суициду (часть 3 статьи 110.1 УК РФ) и нарушении права на свободу совести и вероисповедания (часть 3 статьи 148 УК РФ).

После задержания Романова и помещения его в СИЗО, епархия инициировала серию тяжб за здания на территории обители и успешно отсудила их. Однако не так давно управление Росреестра оспорило решение суда по этому поводу.

Происшествия,Сергий Романов,Николай Романов,ФСИН,Росреестр,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители