Экс-схиигумен Сергий попал в больницу при СИЗО

Бывший схиигумен Сергий (Николай Романов) обследуется в больнице московского СИЗО "Матросская тишина". Об этом сообщается в telegram-канале "Защита Отца Сергия".

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"В течение всего следствия защита добивалась медицинского обследования схиигумена Сергия Романова. С прошлого понедельника отец Сергий проходит комплексное обследование в больнице при СИЗО "Матросская тишина"", - говорится в сообщении.

При этом на время медобследования Сергия не лишили возможности общаться с адвокатами. Его защита подчеркивает, что прохождение обследования не связано с ухудшением самочувствия Романова.

11 августа суд рассмотрит апелляционную жалобу адвокатов на изменение территориальной подсудности дела экс-схиигумена. Он должен присутствовать на заседании по видео-конференц-связи.

Стоит отметить, что Романов был лишен сана схиигумена и отлучен от церкви летом 2020 года. Конфликт с церковными властями начался с неоднозначных проповедей, за которые Сергий был дважды оштрафован - за экстремистские высказывания и распространение фейков.

Его задержали и доставили в Москву в декабре 2020 года и поместили в СИЗО-4. Экс-схиигумена обвиняют по статьям о самоуправстве (часть 1 статьи 330 УК РФ), склонении к суициду (часть 3 статьи 110.1 УК РФ) и нарушении права на свободу совести и вероисповедания (часть 3 статьи 148 УК РФ).