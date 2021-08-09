Неизвестные захватили заложников в здании ЦУМа в Бишкеке

Силовики оцепили здание ЦУМа в Бишкеке. По неподтверждённым данным, неизвестные злоумышленники заминировали здание и взяли заложников, сообщает Sputnik.

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Официальной информации о произошедшем пока нет. В пресс-службах МЧС, ГКНБ и ГУВД города уточняют данные. Незадолго до этого силовики получили информацию, что несколько женщин ведут себя подозрительно.

В Бишкеке милиционеры оцепили здание ЦУМа. По неподтверждённой информации в СМИ, неизвестные взяли заложников и заявили, что здание заминировано, — говорится агентства.

Журналисты 24.kg утверждают, что женщина заложила бомбу в туалете торгового центра. Такая информация якобы поступила в правоохранительные органы. Сейчас ЦУМ оцеплен, там работают кинологи и силовики. Один из милиционеров сообщил, что идут учения. Большинство из силовиков говорят, что не знают подробности, а лишь исполняют приказ.