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Пьяный депутат от КПРФ убил инвалида

Елена Прошина
28 минут назад

Депутат горсовета Мелеуза от КПРФ Александр Котелевский заподозрен в избиении до смерти инвалида. По версии следствия, мужчины поссорились во время застолья.

Пьяный депутат от КПРФ убил инвалида
Фото: СоцсетиСоцсети

По данным СУ СК России по Башкирии, убийство произошло в ночь с 4 на 5 августа.

«Обвиняемый распивал спиртные напитки с 38-летним потерпевшим в мастерской у последнего. Во время распития между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость нанес хозяину мастерской множественные удары руками и ногами по голове и другим частям тела, от полученных телесных повреждений мужчина скончался», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В следкоме подчеркнули, что 29-летнему жителю Мелеуза предъявлено обвинение в «умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего», он арестован. При этом сам он свою вину не признал.

По данным Telegram-канала 112, в смерти 38-летнего инвалида Ильфата Тутхнеева заподозрен депутат горсовета от КПРФ Александр Котелевский. https://t.me/ENews112/9512

«Утром работники обнаружили Котелевского спящим недалеко от тела жертвы. У Ильфата Тутхнеева осталась жена и двое детей», - отметил канал.

Котелевского исключили из партии, не дожидаясь окончания расследования, заявили РИА Новости в региональном отделении КПРФ. https://ria.ru/20210809/deputat-1745036168.html

Ранее в КПРФ пожелали «скопинскому маньяку» Виктору Мохову, осужденному за похищение, избиение и изнасилования двух девушек 14 и 17 лет, которых он держал в подвале несколько лет, встать на путь исправления.

Происшествия,Виктор Мохов,КПРФ,РИА Новости,
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