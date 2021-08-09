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На Урале осудили высокопоставленного следователя по делу о получении взятки

Говорит Москва
1 час назад

На Урале осудили высокопоставленного следователя по делу о получении взятки. Бывший замглавы регионального управления СКР Михаил Бусылко получил 8,5 года тюрьмы. Он будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

Ещё один фигурант — бывший заместитель прокурора Свердловской области Дмитрий Чуличков — получил 9 лет колонии.

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По версии следствия, в 2019 году бывшие силовики получили около двух миллионов рублей за помощь в возобновлении расследования дела о хищении активов «Металлургического завода имени Бардина». Деньги Бусылко и Чуличков хотели поделить пополам. Взятку передавал владелец предприятия Виталий Трухин, который обратился к силовикам.

Происшествия,Видео,Михаил Бусылко,Дмитрий Чуличков,ФСИН,СКР,
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