«И когда он уже второй раз направил [ружье] в сторону мусорки, моя жена шла домой положить дочь маленькую спать. И она как раз когда проходила мимо, когда он стрелял в сторону мусорки, где этот мальчик бегал. Он же ему кричал: "Я тебя сейчас застрелю". И вот, когда она проходила, дробь, получается, попала и в жену, и в дочку», — пояснил россиянин.