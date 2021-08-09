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На объекте НЛМК в Липецке произошел взрыв

Daily Stormиещё 6
16 минут назад

В Липецке на кислородно-распределительном пункте Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) произошел взрыв. В пресс-службе комбината Daily Storm сообщили, что с ситуацией разбираются, пострадавших или погибших нет.

"Горит кровля": на заводе НЛМК в Липецке произошел взрыв
Фото: ТАССТАСС

«Взрыв раздался на кислородно-распределительном пункте комбината. Обрушилась стена, горит кровля», — приводит «Интерфакс» детали инцидента.

По предварительным данным, в результате инцидента никто не пострадал. Пожар удалось быстро локализовать.

7 августа в Новом Уренгое произошел взрыв в квартире на третьем этаже одной из многоэтажек. В результате инцидента пострадал мужчина, его доставили в больницу с ожогами кистей. Взрыв частично разрушил стену квартиры и обшивку в подъезде. Согласно появившимся в соцсетях роликам жилье, где, предположительно, произошло ЧП, почти полностью уничтожено и выгорело, жителей подъезда эвакуировали.

Происшествия,Новолипецкий металлургический комбинат,Интерфакс,Липецк,
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