"Горит кровля": на заводе НЛМК в Липецке произошел взрыв

В Липецке на кислородно-распределительном пункте Новолипецкого металлургического комбината (НЛМК) произошел взрыв. В пресс-службе комбината Daily Storm сообщили, что с ситуацией разбираются, пострадавших или погибших нет.

7 августа в Новом Уренгое произошел взрыв в квартире на третьем этаже одной из многоэтажек. В результате инцидента пострадал мужчина, его доставили в больницу с ожогами кистей. Взрыв частично разрушил стену квартиры и обшивку в подъезде. Согласно появившимся в соцсетях роликам жилье, где, предположительно, произошло ЧП, почти полностью уничтожено и выгорело, жителей подъезда эвакуировали.