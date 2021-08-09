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Актера из фильма «Приключения Электроника» обокрали в Москве

Мослента
54 минуты назад

Мошенники в Москве украли мобильный телефон у актера Юрия Торсуева, известного по роли школьника Сергея Сыроежкина в фильме «Приключения Электроника». Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает «Московский комсомолец».

Актера из «Приключений Электроника» обокрали в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Уточняется, что мужчина отдыхал, сидя на лавочке в сквере на 3-й Фрунзенской улице в компании малознакомых ему людей. Во время разговора артист решил показать своим собеседникам личные фото в смартфоне, после чего отошел на пару минут в магазин, оставив им гаджет.

Напал первым: подробности драки актера Рыжикова с курьером

По возвращении актер обнаружил, что его телефон отсутствует. Новые знакомые заявили, что не понимают, о чем речь. Торсуеву пришлось звонить в полицию, чтобы сотрудники правоохранительных органов разобрались в ситуации. По словам потерпевшего, стоимость пропавшего телефона составляет 20 тысяч рублей.

Ранее актера Ивана Рыжикова жестоко избил доставщик пиццы в Москве. Курьеру на автомобиле не понравилось, что артист остановил машину у подъезда, чтобы высадить пассажира. Сотрудник службы доставки начал сигналить мужчине, и в какой-то момент словесная перепалка переросла в драку.

Происшествия,Иван Рыжиков,Юрий Торсуев,МВД,Московский комсомолец,Москва,
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