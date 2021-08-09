Актера из «Приключений Электроника» обокрали в Москве

Мошенники в Москве украли мобильный телефон у актера Юрия Торсуева, известного по роли школьника Сергея Сыроежкина в фильме «Приключения Электроника». Об этом в понедельник, 9 августа, сообщает «Московский комсомолец».

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Уточняется, что мужчина отдыхал, сидя на лавочке в сквере на 3-й Фрунзенской улице в компании малознакомых ему людей. Во время разговора артист решил показать своим собеседникам личные фото в смартфоне, после чего отошел на пару минут в магазин, оставив им гаджет.

По возвращении актер обнаружил, что его телефон отсутствует. Новые знакомые заявили, что не понимают, о чем речь. Торсуеву пришлось звонить в полицию, чтобы сотрудники правоохранительных органов разобрались в ситуации. По словам потерпевшего, стоимость пропавшего телефона составляет 20 тысяч рублей.