В «Шереметьево» пассажир застрял в устройстве для сканирования багажа

Инцидент с нетрезвым гражданином, оказавшимся внутри системы транспортировки багажа аэропорта «Шереметьево», стал достоянием соцсетей. Видеоролик инцидента опубликовал Telegrm-канал Baza.
Кадры с похождениями пьяного гражданина, снятые в служебных помещениях аэропорта «Шереметьево», оказались в Сети. Сообщается, что видео датировано 28 июля. Кадры, снятые камерой службы безопасности воздушной гавани, свидетельствуют, как худощавый мужчина попадает на ленту багажного транспортера.
Судя по всему, мужчина прорвался со стороны стоек регистрации на рейсы, находясь в нетрезвом состоянии. Он в течении нескольких минут пытался ходить по движущимся резиновым лентам, по которым перемещается багаж пассажиров, отправляющихся в авиапутешествие.
В конце концов он прекратил борьбу с техникой, смирился и спокойно поехал вместе со своим рюкзаком и чемоданами других пассажиров на пункт сортировки багажа. Молодой человек в конце концов застрял в устройстве сканирования багажа. Оттуда его пришлось извлекать сотрудникам службы безопасности аэропорта. По окончании этой процедуры гражданина доставили в отделение полиции.