В «Шереметьево» пассажир застрял в устройстве для сканирования багажа

Инцидент с нетрезвым гражданином, оказавшимся внутри системы транспортировки багажа аэропорта «Шереметьево», стал достоянием соцсетей. Видеоролик инцидента опубликовал Telegrm-канал Baza.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Кадры с похождениями пьяного гражданина, снятые в служебных помещениях аэропорта «Шереметьево», оказались в Сети. Сообщается, что видео датировано 28 июля. Кадры, снятые камерой службы безопасности воздушной гавани, свидетельствуют, как худощавый мужчина попадает на ленту багажного транспортера.

Судя по всему, мужчина прорвался со стороны стоек регистрации на рейсы, находясь в нетрезвом состоянии. Он в течении нескольких минут пытался ходить по движущимся резиновым лентам, по которым перемещается багаж пассажиров, отправляющихся в авиапутешествие.