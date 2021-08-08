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Российского депутата заподозрили в убийстве

Lenta.ruиещё 1
31 минуту назад

В Мелеузе Республики Башкортостан следователи возбудили дело по факту смерти мужчины после избиения, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу регионального следственного комитета.

Российского депутата заподозрили в убийстве
Фото: ТАССТАСС

Дело возбуждено по части 4 статьи 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Подозреваемому предъявили обвинения и заключили под стражу, также прошли следственные действия.

По данным Telegram-канала 112, подозреваемым является депутат городского совета Мелеуза Александр Котелевский, а убитым — 38-летний Ильфат Тухтеев. Инцидент произошел ночью 5 августа на деревообрабатывающем предприятии, которое, предположительно, принадлежит Котелевскому. Владелец выпивал вместе с Тухтеевым, работавшим на лесопилке, после чего по неизвестной причине избил.

Утром работники обнаружили Котелевского спящим недалеко от тела жертвы, у которого были сломаны ребра и позвоночник.

Происшествия,СКР,Интерфакс,Мелеуз,
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