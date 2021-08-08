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В Башкирии депутата задержали за жестокое убийства инвалида

Майк Габриелян
38 минут назад

В Башкирии депутата задержали по подозрению в зверском убийстве мастера-инвалида, изготавливающего вещи на заказ. Инцидент произошёл в городе Мелеуз. Как передает «Башинформ», подозреваемым стал депутат местного горсовета Александр Котелевский. От побоев умер 38-летний Ильфат Тутхнеев.

В Башкирии депутата задержали за жестокое убийства инвалида
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Тутхнеев был мастеровитым столяром и отделочником, делал на заказ сувениры, различные вещи из натуральной кожи и дерева. В роковую ночь Тутхнеев работал на лесопилке над заказом депутата Мелеузовского горсовета Котелевского. Причина конфликта между ним и Котелевским не уточняется.

«Полиция задержала перепачканного кровью предполагаемого преступника, спящим пьяным недалеко от жертвы. В ответ на действия полиции, мужчина кричал, что у него неприкосновенность, и что полетят с них погоны, а потом, что это не он сделал», — рассказал анонимный источник.

У погибшего в нескольких местах был сломан позвоночник, проломлен череп, не осталось ни одного целого ребра.

В Башкирском управлении СКР подтвердили, что случившееся имело место. Депутат задержан, ему предъявлено обвинение по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшие по неосторожности смерть потерпевшего».

«Судом по ходатайству следователя, ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», - заявили в СКР.

Источник «Интерфакса» подтвердил, что задержанный является депутатом городского совета Мелеуза от КПРФ.

У Ильфата Тутхнеева осталась жена и двое детей.

Происшествия,КПРФ,СКР,Интерфакс,Башкортостан,Мелеуз,
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