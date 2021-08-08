В Башкирии депутата задержали за жестокое убийства инвалида

«Полиция задержала перепачканного кровью предполагаемого преступника, спящим пьяным недалеко от жертвы. В ответ на действия полиции, мужчина кричал, что у него неприкосновенность, и что полетят с них погоны, а потом, что это не он сделал», — рассказал анонимный источник.