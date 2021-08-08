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Смертельное крушение одномоторного самолета на жилой дом в США попало на видео

Lenta.ruиещё 5
2 часа назад

Одномоторный самолет рухнул на жилой дом в городе Виктория в американском штате Миннесота. Об этом сообщает портал «Fox9». Момент крушения запечатлела камера наружного видеонаблюдения, установленная на соседнем доме. Кадры РИА Новости публикует в Telegram .

По словам очевидцев, самолёт буквально начал рассыпаться на части ещё в воздухе, а после столкновения с жилым домом загорелся. При крушении самолёта на земле никто не пострадал — по данным СМИ, в момент происшествия в доме никого не было. Предположительно, на борту небольшого самолёта модели Mooney M20 находились два человека. По словам шерифа местной полиции, на борту лайнера никто не выжил.

Национальный совет по безопасности на транспорте начал расследование. В районе места происшествия перекрыта дорога, работают следователи.

6 августа на Аляске разбился экскурсионный самолет. В результате крушения он затонул в районе национального заповедника «Туманные фьорды» в 12 километрах от города Кетчикан. На борту находилось шесть человек, все они погибли на месте.

Происшествия,Видео,РИА Новости,Соединенные Штаты,
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