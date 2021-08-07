Массовое отравление детей в поезде на Адлер: СК возбудил уголовное дело

Следователи возбудили уголовное дело в связи с пищевым отравлением 20 детей, которые ехали на поезде маршрутом Мурманск — Адлер. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.
"Следствием предварительно установлено, что в ночное время 6 августа от детей, следовавших в составе двух организованных групп пассажирским поездом Мурманск-Адлер, поступили жалобы на пищевое отравление. В пути следования было организовано эстафетное медицинское наблюдение детей, 20 несовершеннолетних госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска", - уточнили в ведомстве.
Для выяснения обстоятельств сформирована следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи Мурманского, Ростовского, Северного и Краснодарского следственных отделов на транспорте. Также были взяты пробы пищи и воды, назначены экспертизы, допрошены сопровождающие детей лица.
Ранее стало известно, что с поезда Мурманск — Адлер в больницу доставили 20 детей с подозрением на отравление. При этом 15 детей, жаловавшихся на самочувствие и отмечавших аналогичные симптомы, продолжили маршрут, их осмотрели врачи.