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СК завел уголовное дело в связи с отравлением 20 детей, ехавших на отдых

Газета.Ruиещё 37
26 минут назад

Следователи возбудили уголовное дело в связи с пищевым отравлением 20 детей, которые ехали на поезде маршрутом МурманскАдлер. Об этом сообщается на сайте Московского межрегионального следственного управления на транспорте СК России.

Массовое отравление детей в поезде на Адлер: СК возбудил уголовное дело
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Следствием предварительно установлено, что в ночное время 6 августа от детей, следовавших в составе двух организованных групп пассажирским поездом Мурманск-Адлер, поступили жалобы на пищевое отравление. В пути следования было организовано эстафетное медицинское наблюдение детей, 20 несовершеннолетних госпитализированы в больницы Белореченска и Апшеронска", - уточнили в ведомстве.

Для выяснения обстоятельств сформирована следственно-оперативная группа, в которую вошли следователи Мурманского, Ростовского, Северного и Краснодарского следственных отделов на транспорте. Также были взяты пробы пищи и воды, назначены экспертизы, допрошены сопровождающие детей лица.

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Ранее стало известно, что с поезда Мурманск — Адлер в больницу доставили 20 детей с подозрением на отравление. При этом 15 детей, жаловавшихся на самочувствие и отмечавших аналогичные симптомы, продолжили маршрут, их осмотрели врачи.

Происшествия,Адлер,Мурманск,
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