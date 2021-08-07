Житель Нового Уренгоя устроил взрыв газа в многоэтажке. Видео развороченной взрывом квартиры опубликовал Telegram-канал Life Shot.

По предварительным данным, виновник ЧП – 38-летний мужчина - пытался покончить с собой. Он госпитализирован с ожогами рук.

Взрыв произошел в квартире на улице Молодежной, 7г, расположенной на третьем этаже, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на региональное управление МЧС.

После хлопка начался пожар на площади 50 квадратных метров. Частично разрушена стена квартиры и обшивка в подъезде. Из дома эвакуировали жителей.

Из-за участившихся инцидентов в Госдуме предложили штрафовать за опасное обращение с газовыми плитами.