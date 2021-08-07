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Осуждённым за теракт в метро Санкт-Петербурга сократили срок

News.ru
18 минут назад

Объединённая пресс-служба судов Петербурга сообщила о том, что Апелляционный военный суд снизил сроки заключения некоторым фигурантам уголовного дела о теракте в метро Северной столицы, который произошёл в апреле 2017 года. Об этом сообщает ТАСС.

Осужденным за теракт в метро Петербурга сократили срок
Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург/vk.com/spb_todayДТП и ЧП Санкт-Петербург/vk.com/spb_today

Апелляционным определением приговор суда первой инстанции изменен в части назначенного наказания некоторым осужденным. Наказание снижено, — заявили в пресс-службе.

Известно, что Акраму Азимову срок заключения снижен с 28 лет до 27 лет и 10 месяцев колонии, Содику Ортикову — с 22 лет до 21 года и 11 месяцев колонии.

6 августа также было вынесено решение по громкому делу Baring Vostok. Американский инвестор Майкл Калви получил условный срок, 5,5 года. Мещанский районный суд Москвы признал виновным в растрате 2,5 млрд рублей основателя инвестиционного фонда.

Всем остальным фигурантам дела также дали условные сроки. Француз Дельпаль получил 4,5 года. Суд прекратил производство по иску на 2,5 млрд рублей. Судья отметила, что решение принято, потому что «исправление подсудимых возможно без изоляции от общества».

Происшествия,Криминал,Майкл Калви,Акрам Азимов,Санкт-Петербург,
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