Осужденным за теракт в метро Петербурга сократили срок

Объединённая пресс-служба судов Петербурга сообщила о том, что Апелляционный военный суд снизил сроки заключения некоторым фигурантам уголовного дела о теракте в метро Северной столицы, который произошёл в апреле 2017 года. Об этом сообщает ТАСС.

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Апелляционным определением приговор суда первой инстанции изменен в части назначенного наказания некоторым осужденным. Наказание снижено, — заявили в пресс-службе.

Известно, что Акраму Азимову срок заключения снижен с 28 лет до 27 лет и 10 месяцев колонии, Содику Ортикову — с 22 лет до 21 года и 11 месяцев колонии.

6 августа также было вынесено решение по громкому делу Baring Vostok. Американский инвестор Майкл Калви получил условный срок, 5,5 года. Мещанский районный суд Москвы признал виновным в растрате 2,5 млрд рублей основателя инвестиционного фонда.