Актрису Эйдлин избили в элитном поселке под Москвой

В Подмосковье избили актрису Веронику Эйдлин, передает РЕН ТВ.
31-летняя актриса обратилась в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, ушибами, ссадинами и гематомой на лице.
По словам Эйдлин, на нее напал неизвестный. Инцидент произошел 5 августа в элитном поселке Назарьево Одинцовского городского округа.
Подробности нападения и личность избившего актрису мужчины устанавливаются.
Вероника Эйдлин снималась в сериалах «Деревенщина», «Красивая жизнь», «Скорая помощь — 2», «Ради жизни». Артистка также увлекается поэзией, пишет стихи, несколько раз была номинантом литературных премий.
Накануне стало известно о драке с участием актера из сериала «Склифосовский» Ивана Рыжикова. Машина артиста помешал автомобилю доставщика пиццы на узкой дороге во дворе дома на Волгоградском проспекте в Москве. Рыжиков попытался уступить дорогу, заехав на тротуар. Когда автомобили стали разъезжаться, мужчины высунулись из своих окон и обменялись несколькими репликами. Рыжиков проехал чуть дальше, вышел из автомобиля, подошел к доставщику и толкнул его. Между мужчинами завязалась драка, в результате которой актер оказался в больнице с сотрясением мозга, переломами глазницы и челюсти.