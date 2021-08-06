Актрису Эйдлин избили в элитном поселке под Москвой

Накануне стало известно о драке с участием актера из сериала «Склифосовский» Ивана Рыжикова. Машина артиста помешал автомобилю доставщика пиццы на узкой дороге во дворе дома на Волгоградском проспекте в Москве. Рыжиков попытался уступить дорогу, заехав на тротуар. Когда автомобили стали разъезжаться, мужчины высунулись из своих окон и обменялись несколькими репликами. Рыжиков проехал чуть дальше, вышел из автомобиля, подошел к доставщику и толкнул его. Между мужчинами завязалась драка, в результате которой актер оказался в больнице с сотрясением мозга, переломами глазницы и челюсти.