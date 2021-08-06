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Актрису Эйдлин избили в элитном поселке под Москвой

Вероника Полынина
47 минут назад

В Подмосковье избили актрису Веронику Эйдлин, передает РЕН ТВ.

Актрису Эйдлин избили в элитном поселке под Москвой
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

31-летняя актриса обратилась в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и сотрясением мозга, ушибами, ссадинами и гематомой на лице.

По словам Эйдлин, на нее напал неизвестный. Инцидент произошел 5 августа в элитном поселке Назарьево Одинцовского городского округа.

Подробности нападения и личность избившего актрису мужчины устанавливаются.

В Москве избили актера из «Склифосовского» Ивана Рыжикова

Вероника Эйдлин снималась в сериалах «Деревенщина», «Красивая жизнь», «Скорая помощь — 2», «Ради жизни». Артистка также увлекается поэзией, пишет стихи, несколько раз была номинантом литературных премий.

Накануне стало известно о драке с участием актера из сериала «Склифосовский» Ивана Рыжикова. Машина артиста помешал автомобилю доставщика пиццы на узкой дороге во дворе дома на Волгоградском проспекте в Москве. Рыжиков попытался уступить дорогу, заехав на тротуар. Когда автомобили стали разъезжаться, мужчины высунулись из своих окон и обменялись несколькими репликами. Рыжиков проехал чуть дальше, вышел из автомобиля, подошел к доставщику и толкнул его. Между мужчинами завязалась драка, в результате которой актер оказался в больнице с сотрясением мозга, переломами глазницы и челюсти.

Происшествия,Иван Рыжиков,РЕН ТВ,Московская Область,Москва,
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