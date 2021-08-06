В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Россиянка устроила фотосессию на горе в Сочи и сорвалась со скалы

Lenta.ru
2 часа назад

Российская туристка утроила фотосессию у популярной достопримечательности в Сочи и сорвалась с уступа скалы. Об этом сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России (ЮРПСО) на своей странице во «ВКонтакте».

Россиянка сорвалась со скалы в Сочи во время фотосессии
Фото: Страница ЮРПСО МЧС России во «ВКонтакте»Страница ЮРПСО МЧС России во «ВКонтакте»

Инцидент произошел в Адлерском районе на территории рекреационного объекта «Каньон Псахо». 21-летняя девушка, приехавшая из города Старый Оскол в Белгородской области, решила сфотографироваться на горе на краю обрыва, однако потеряла равновесие и упала вниз.

На место происшествия прибыли спасатели и эвакуировали путешественницу при помощи специальных носилок и альпинистского снаряжения. В результате падения россиянка получила серьезные травмы и не могла самостоятельно передвигаться.

Сотрудники МЧС России порекомендовали готовиться к походам в горно-лесистую местность заранее и брать с собой удобную обувь, экипировку, соблюдать правила безопасности и передвигаться только по специальным туристическим маршрутам.

Ранее в июле российский турист упал со скалы в море на популярном пляже Баунти в Крыму. Пострадавший не смог самостоятельно двигаться и потерял сознание. Мужчину оперативно транспортировали в Балаклаву, где его забрала бригада скорой медицинской помощи.

Происшествия,МЧС,Сочи,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители