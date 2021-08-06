Россиянка сорвалась со скалы в Сочи во время фотосессии

Российская туристка утроила фотосессию у популярной достопримечательности в Сочи и сорвалась с уступа скалы. Об этом сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России (ЮРПСО) на своей странице во «ВКонтакте».

Фото: Страница ЮРПСО МЧС России во «ВКонтакте» Страница ЮРПСО МЧС России во «ВКонтакте»

Инцидент произошел в Адлерском районе на территории рекреационного объекта «Каньон Псахо». 21-летняя девушка, приехавшая из города Старый Оскол в Белгородской области, решила сфотографироваться на горе на краю обрыва, однако потеряла равновесие и упала вниз.

На место происшествия прибыли спасатели и эвакуировали путешественницу при помощи специальных носилок и альпинистского снаряжения. В результате падения россиянка получила серьезные травмы и не могла самостоятельно передвигаться.

Сотрудники МЧС России порекомендовали готовиться к походам в горно-лесистую местность заранее и брать с собой удобную обувь, экипировку, соблюдать правила безопасности и передвигаться только по специальным туристическим маршрутам.