Дым от якутских пожаров впервые достиг Северного полюса

Дым от лесных пожаров в Якутии впервые за всю историю наблюдений достиг Северного Полюса. Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).
«Дым простирается на 3200 км с востока на запад и на 4000 км с юга на север. На этой неделе дым от лесных пожаров прошел более 3000 км от Якутии и достиг Северного полюса, что, по-видимому, является первым подвигом в зарегистрированной истории», — говорится на официальном сайте организации.
Сообщается также, что в северной части Республики Саха (Якутия) зарегистрированы одни из самых низких температур на Земле. Кроме того, по оценкам ученых, это самый большой регион в России, густо покрытый лесом.
Режим чрезвычайной ситуации введен в регионе с 23 июня. По информации окружного МЧС, уровень предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе на территории муниципалитетов не превышен. Ситуация с возгораниями в этом субъекте федерации остается сложной. Так, в результате стихийного бедствия там в начале августа сгорело 30 жилых домов, напоминает Life. По данным оперштаба республики, огонь перекинулся на хозпостройки, преодолев минерализованную полосу. Причиной стал сильный ветер, уточняет Nation News.