Дым от якутских пожаров впервые достиг Северного полюса

Дым от лесных пожаров в Якутии впервые за всю историю наблюдений достиг Северного Полюса. Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Фото: ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия) ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)

«Дым простирается на 3200 км с востока на запад и на 4000 км с юга на север. На этой неделе дым от лесных пожаров прошел более 3000 км от Якутии и достиг Северного полюса, что, по-видимому, является первым подвигом в зарегистрированной истории», — говорится на официальном сайте организации.

Сообщается также, что в северной части Республики Саха (Якутия) зарегистрированы одни из самых низких температур на Земле. Кроме того, по оценкам ученых, это самый большой регион в России, густо покрытый лесом.