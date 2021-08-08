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Дым от якутских пожаров впервые достиг Северного полюса

Ura.Ruиещё 2
41 минуту назад

Дым от лесных пожаров в Якутии впервые за всю историю наблюдений достиг Северного Полюса. Об этом сообщает Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА).

Дым от якутских пожаров впервые достиг Северного полюса
Фото: ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)ГУ МЧС России по Республике Саха (Якутия)

«Дым простирается на 3200 км с востока на запад и на 4000 км с юга на север. На этой неделе дым от лесных пожаров прошел более 3000 км от Якутии и достиг Северного полюса, что, по-видимому, является первым подвигом в зарегистрированной истории», — говорится на официальном сайте организации.

Сообщается также, что в северной части Республики Саха (Якутия) зарегистрированы одни из самых низких температур на Земле. Кроме того, по оценкам ученых, это самый большой регион в России, густо покрытый лесом.

Дым пожаров Якутии затянул Байкал

Режим чрезвычайной ситуации введен в регионе с 23 июня. По информации окружного МЧС, уровень предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе на территории муниципалитетов не превышен. Ситуация с возгораниями в этом субъекте федерации остается сложной. Так, в результате стихийного бедствия там в начале августа сгорело 30 жилых домов, напоминает Life. По данным оперштаба республики, огонь перекинулся на хозпостройки, преодолев минерализованную полосу. Причиной стал сильный ветер, уточняет Nation News.

Происшествия,NASA,Республика Саха (Якутия),
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