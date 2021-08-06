Следственный комитет задержал двух сотрудников следственного изолятора под Истрой, чьи действия привели к побегу пяти содержавшихся там заключенных, сообщили "Рамблер" в пресс-службе СК РФ по Московской области.
"Они подозреваются в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу 5 человек (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ)". - уточнили там.
Среди сбежавших Александр Мавриди обвиняемый в убийстве предпринимателя и лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи.