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Двое сотрудников изолятора в Истре задержаны после массового побега

Елена Прошина
46 минут назад

Следственный комитет задержал двух сотрудников следственного изолятора под Истрой, чьи действия привели к побегу пяти содержавшихся там заключенных, сообщили "Рамблер" в пресс-службе СК РФ по Московской области.

"Они подозреваются в превышении должностных полномочий, приведшем к побегу 5 человек (п. «в» ч.3 ст. 286 УК РФ)". - уточнили там.

Среди сбежавших Александр Мавриди обвиняемый в убийстве предпринимателя и лишении свободы столичного адвоката, а также четверо лиц, привлекаемых к уголовной ответственности за совершение кражи.

Происшествия,Видео,ФСИН,СКР,Истра,
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