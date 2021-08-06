Экскурсионный самолет с людьми пропал на Аляске

На Аляске пропал экскурсионный самолет Havilland Beaver, на борту которого находились шесть человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на местный вещатель Alaska Public Media.

Фото: Евгений Ем, «Мир 24» Евгений Ем, «Мир 24»

Сигнал бедствия был получен в четверг в 11:20 (22:20 мск). Береговая охрана американского штата начала поисковую операцию. Спасатели установили, что аварийный радиомаяк работает в районе национального заповедника «Туманные фьорды» на высоте 400 метров.

Поиски осложняет плохая погода, поэтому вертолет спасателей не может подняться на необходимую высоту. Для спасательной операции призвали сотрудников полиции и службы лесного хозяйства.