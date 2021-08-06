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Экскурсионный самолет пропал на Аляске: на борту находились шесть человек

Мир24
22 минуты назад

На Аляске пропал экскурсионный самолет Havilland Beaver, на борту которого находились шесть человек, передает РИА «Новости» со ссылкой на местный вещатель Alaska Public Media.

Экскурсионный самолет с людьми пропал на Аляске
Фото: Евгений Ем, «Мир 24» Евгений Ем, «Мир 24»

Сигнал бедствия был получен в четверг в 11:20 (22:20 мск). Береговая охрана американского штата начала поисковую операцию. Спасатели установили, что аварийный радиомаяк работает в районе национального заповедника «Туманные фьорды» на высоте 400 метров.

Поиски осложняет плохая погода, поэтому вертолет спасателей не может подняться на необходимую высоту. Для спасательной операции призвали сотрудников полиции и службы лесного хозяйства.

В конце июля в Ивано-Франковской области Украины на частный дом упал легкомоторный спортивный самолет, в результате чего четыре человека погибли.

Происшествия,РИА Новости,Аляска,
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