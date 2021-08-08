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Около полусотни рейсов задержали и отменили в московских аэропортах

Вечерняя Москваиещё 16
21 минуту назад

Почти 50 рейсов задержано и отменено в столичных аэропортах. Об этом сообщает сервис «Яндекс.Расписания».

Около 50 рейсов задержали и отменили в Москве
Фото: АГН МоскваАГН Москва

Известно, что в Домодедове задержали двадцать рейсов и два отменили. В свою очередь в Шереметьеве задержаны одиннадцать рейсов и шесть отменили. А в аэропорту Внуково задержаны два рейса и шесть отменены.

С 9 августа Россия возобновляет авиарейсы в Хургаду и Шарм-эш-Шейх, а также в Доминиканскую Республику, Бахрейн и Молдавию. Как рассказали в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией, перелеты по маршрутам Москва — Хургада и Москва — Шарм-эш-Шейх будут осуществляться с частотой пять рейсов в неделю.

Для граждан России, возвращающихся в страну, срок сдачи ПЦР-тестов на коронавирусную инфекцию продлен до четырех дней. До этого граждане РФ должны были сдавать тесты на коронавирус в течение трех дней.

Происшествия,Международный аэропорт Внуково,Аэропорт Шереметьево,
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