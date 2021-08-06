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В Екатеринбурге тонут машины из-за сильного ливня

Ura.Ru
13 минут назад

В Екатеринбурге начался сильный ливень, сопровождающийся грозой и градом. Водители сообщают о затоплении проезжей части.

В Екатеринбурге тонут машины из-за сильного ливня
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RUЕкатерина Сычкова © URA.RU

Ночью в небе над Екатеринбургом засверкали молнии. Город накрыло сильным ливнем. На улицах появилась огромные лужи, а дороги и пешеходные зоны оказались затопленными. Автомобилисты жалуются, что невозможно проехать по улицам Восточная-Куйбышева.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что к Свердловской области приближается холодный фронт, который несет с собой грозы, ливни с градом и сильный шквалистый ветер. Ситуация стабилизируется 7 августа. По его словам, погода будет соответствовать средним температурным значениям — чуть больше 20 градусов тепла, солнечно, без осадков.

Происшествия,Катастрофы,Александр Шувалов,Екатеринбург,
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