В Екатеринбурге тонут машины из-за сильного ливня

Ночью в небе над Екатеринбургом засверкали молнии. Город накрыло сильным ливнем. На улицах появилась огромные лужи, а дороги и пешеходные зоны оказались затопленными. Автомобилисты жалуются, что невозможно проехать по улицам Восточная-Куйбышева.

Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов предупредил, что к Свердловской области приближается холодный фронт, который несет с собой грозы, ливни с градом и сильный шквалистый ветер. Ситуация стабилизируется 7 августа. По его словам, погода будет соответствовать средним температурным значениям — чуть больше 20 градусов тепла, солнечно, без осадков.