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В Москве за день горели вокзал, стройка и микроавтобус

Мослента
1 час назад

Серия пожаров произошла в разных частях Москвы в четверг, 5 августа. В частности, на цокольном этаже Киевского вокзала в 17:12 загорелись личные вещи. Площадь возгорания составила около 25 квадратных метров. Об этом сообщает агентство «Москва».

В Москве за день произошла серия пожаров
Фото: АГН «Москва»АГН «Москва»

Пожар ликвидировали в течение получаса. При этом из здания пришлось эвакуировать около 820 человек.

Несколькими часами ранее случился пожар на стройке в районе станции метро «Курская». На третьем этаже строящегося здания на Земляном Валу загорелись деревянные настилы на площади 20 квадратных метров, сообщили в пресс-службе столичного главка МЧС.

Пожар потушили менее чем за час, и в итоге никто не пострадал. Также отмечается, что около 70 рабочих оперативно покинули горящую стройку. В районе инцидента временно ограничили движение трамваев 20, 24 и Б.

В компании застройщика позднее заявили, что причиной пожара стало проведение сварочных работ, передает «Москва 24».

Еще один пожар произошел в этот день на севере Москвы в кафе на Лобненской улице. Возгорание было в непосредственной близости от жилого дома. При этом огонь пожарные быстро смогли ликвидировать.

На этом огненный день в столице не закончился, так как загорелась еще и территория возле водоема в Новых Ватутинках. Об этом сообщал Telegram-канал «Москва с огоньком». Площадь возгорания не приводится. Информации о пострадавших также нет.

Одно из первых возгораний 5 августа случилось на 44-м километре внутренней стороны МКАД. Из-за горящего микроавтобуса там было серьезно затруднено движение. Автомобиль потушили в 8:32 утра, передает «Москва 24».

Ранее, 3 августа, сообщалось, что в Москве на Ленинском проспекте в квартире на третьем этаже жилого дома вспыхнул пожар. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники МЧС, которые локализовали и позже ликвидировали огонь.

Происшествия,МЧС,Москва,
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