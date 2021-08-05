В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Игры
Войти в почту

Раскрыты подробности жизни покончившего с собой внебрачного сына Утесова

Елена Прошина
8 минут назад

Названы подробности личной жизни внебрачного сына Леонида Утесова – 56-летнего Игоря Пашинина, который покончил с собой в московском тире. Как рассказал источник «Пятого канала», перед смертью мужчина переживал расставание с любимой и чувствовал себя одиноко не смотря на то, что они расстались еще год назад.

Раскрыты подробности жизни покончившего с собой внебрачного сына Утесова
Фото: СоцсетиСоцсети

«Он в разводе, детей любил своих. Может с бывшей женой не ладили. Этого я не знаю Но он им старался отдать все что у него было», — отметила собеседница.

Ранее Игорь пытался создать свой бизнес, но его остановили угрозы физической расправы. В частности он говорил, что у его отца Леонида «был какой-то бизнес с Кобзоном и еще какими-то людьми». Эти люди якобы пытались избавиться от Игоря как наследника дел, а потому он решил, что если хочет сохранить свою жизнь, то «надо сидеть тихо и никуда не лезть».

После неудачных попыток открыть свое дело Игорь работал экскурсоводом. Собеседница подчеркнула, что он был одаренным и выучил английский язык, историю и стал самым лучшим историком-экскурсоводом в Москве.

«Он всегда был очень красноречив. Такого красноречивого человека я не встречала в своей жизни. Он говорил и говорил. И был добрым и светлым», – сказал источник.

Напомним, что инцидент произошел во время занятий в частном стрелковом клубе на Андроньевской площади в Москве. Отцовство Леонида Утесова Игорь доказал пять лет назад с помощью ДНК-теста.

Происшествия,Леонид Утесов,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
Проверено на себеЗвёздыПсихологияЕдаСчетЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумДетиДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2020 годИменаДизайн человекаГаданияКалендарь МайяВангаЗодиакПсихологияСонникНумерологияРетроградный МеркурийВосточный гороскопЛунный календарь2021 год
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители