Раскрыты подробности жизни покончившего с собой внебрачного сына Утесова

Названы подробности личной жизни внебрачного сына Леонида Утесова – 56-летнего Игоря Пашинина, который покончил с собой в московском тире. Как рассказал источник «Пятого канала», перед смертью мужчина переживал расставание с любимой и чувствовал себя одиноко не смотря на то, что они расстались еще год назад.

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«Он в разводе, детей любил своих. Может с бывшей женой не ладили. Этого я не знаю Но он им старался отдать все что у него было», — отметила собеседница.

Ранее Игорь пытался создать свой бизнес, но его остановили угрозы физической расправы. В частности он говорил, что у его отца Леонида «был какой-то бизнес с Кобзоном и еще какими-то людьми». Эти люди якобы пытались избавиться от Игоря как наследника дел, а потому он решил, что если хочет сохранить свою жизнь, то «надо сидеть тихо и никуда не лезть».

После неудачных попыток открыть свое дело Игорь работал экскурсоводом. Собеседница подчеркнула, что он был одаренным и выучил английский язык, историю и стал самым лучшим историком-экскурсоводом в Москве.

«Он всегда был очень красноречив. Такого красноречивого человека я не встречала в своей жизни. Он говорил и говорил. И был добрым и светлым», – сказал источник.