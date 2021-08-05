Ранее судимый за особо тяжкие преступления житель Ширинского района (Хакасия) 1985 г.р. задержан 5 августа 2021 г. по подозрению в новом убийстве, сообщили в пресс-службе ГУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Жителя Ширинского района подозревают в том, что он убил пятерых сельчан — супружескую пару, их сына, внучку и родственника. Их тела обнаружены 5 августа на территории домовладения без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области различных частей тела.