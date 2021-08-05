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Опубликовано видео момента допроса по делу об убийстве семьи в Хакасии

ИА Regnum
43 минуты назад

Ранее судимый за особо тяжкие преступления житель Ширинского района (Хакасия) 1985 г.р. задержан 5 августа 2021 г. по подозрению в новом убийстве, сообщили в пресс-службе ГУ СКР по Красноярскому краю и Республике Хакасия.

Жителя Ширинского района подозревают в том, что он убил пятерых сельчан — супружескую пару, их сына, внучку и родственника. Их тела обнаружены 5 августа на территории домовладения без признаков жизни с колото-резаными ранениями в области различных частей тела.

В Хакасии убили семью из пяти человек

Расследуется уголовное дело об убийстве двух и более лиц и малолетнего, находящегося заведомо для виновного в беспомощном состоянии. В рамках дела назначен ряд судебных экспертиз. Добавим, что ранее подозреваемый, выходец из Омска, отсидел 16 лет и десять месяцев за убийство и в феврале вышел на свободу.

Происшествия,Видео,Республика Хакасия,
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