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Суд рассмотрел иск подруги Ефремова из-за съемной квартиры

Газета.Ruиещё 2
1 час назад

В Басманном суде состоялось судебное заседание по иску подруги актера Михаила Ефремова, актрисы Дарьи Белоусовой. Как уточняет 5tv.ru Белоусова требует взыскать с хозяйки съемной квартиры Анны Захерман 317 тыс. руб., якобы принадлежащие заслуженному артисту России.

Суд рассмотрел иск подруги Ефремова из-за съемной квартиры
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Утверждается, что Ефремов бывал в арендованной квартире в компании Дарьи, в частности, после смертельного ДТП со своим участием. Белоусова заявила, что после аварии женщина запретила Белоусовой и Ефремову бывать в квартире.

В отместку Белоусова устроила в квартире погром, и ей не отдали страховой депозит и предоплату за квартиру.

По словам представителей Белоусовой, заседение прошло "с юмором, с искоркой".

"Мы отчасти удовлетворены результатом. Положительный для обоих сторон", — сказала представитель Захерман.

Суд огласит решение через две недели. 8 июля 2020 года Михаил Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником смертельного ДТП, в котором погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Спустя несколько месяцев актера приговорили к восьми годам лишения свободы.

Впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет колонии. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии N4 в Белгородской области.

Ранее стало известно, что 15 сентября Второй кассационный суд рассмотрит жалобу адвокатов Ефремова на приговор.

Происшествия,Дарья Белоусова,Сергей Захаров,Михаил Ефремов,ФСИН,Россия,
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