Суд рассмотрел иск подруги Ефремова из-за съемной квартиры

В Басманном суде состоялось судебное заседание по иску подруги актера Михаила Ефремова, актрисы Дарьи Белоусовой. Как уточняет 5tv.ru Белоусова требует взыскать с хозяйки съемной квартиры Анны Захерман 317 тыс. руб., якобы принадлежащие заслуженному артисту России.
Утверждается, что Ефремов бывал в арендованной квартире в компании Дарьи, в частности, после смертельного ДТП со своим участием. Белоусова заявила, что после аварии женщина запретила Белоусовой и Ефремову бывать в квартире.
В отместку Белоусова устроила в квартире погром, и ей не отдали страховой депозит и предоплату за квартиру.
По словам представителей Белоусовой, заседение прошло "с юмором, с искоркой".
"Мы отчасти удовлетворены результатом. Положительный для обоих сторон", — сказала представитель Захерман.
Суд огласит решение через две недели. 8 июля 2020 года Михаил Ефремов, находясь в состоянии опьянения, стал виновником смертельного ДТП, в котором погиб водитель-курьер Сергей Захаров. Спустя несколько месяцев актера приговорили к восьми годам лишения свободы.
Впоследствии срок был уменьшен до 7,5 лет колонии. Ефремов отбывает наказание в исправительной колонии N4 в Белгородской области.
Ранее стало известно, что 15 сентября Второй кассационный суд рассмотрит жалобу адвокатов Ефремова на приговор.