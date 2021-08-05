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Выстреливший в полицейского житель Кубани отрезал себе язык при задержании

Деловая газета "Взгляд"иещё 5
1 час назад

В Краснодаре мужчина обстрелял полицейского из травматического пистолета, после чего скрылся; позже был задержан, во время задержания он отрезал себе часть языка, сообщили региональном следственном управлении СК.

Россиянин отрезал себе язык при задержании
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com

Инцидент произошел 30 июля, оперуполномоченный управления по контролю за оборотом наркотиков получил информацию о подозрительном мужчине на улице в хуторе Ленина, сообщается на сайте ведомства.

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Он потребовал подозреваемого остановиться, в ответ тот открыл стрельбу из травматического оружия, полицейский получил легкий вред здоровью в виде кровоподтека. Подозреваемый сумел скрыться, но позже был установлен и задержан.

«Им оказался 29-летний местный житель. Потерпевший опознал мужчину как лицо, которое произвело в него выстрелы. В ходе задержания подозреваемый причинил себе телесные повреждения, отрезав часть языка. В настоящее время угрозы его жизни не имеется», – указали в СК.

Суд арестовал подозреваемого, следствие намерено проверить его причастность к незаконному обороту наркотиков. Проводятся следственные действия.

Происшествия,СКР,Краснодар,
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