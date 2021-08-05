Житель села Джирим Ширинского района Хакасии задержали по подозрению в убийстве семьи из пяти человек. Видео с места происшествия публикует Следственный комитет России.
Об обнаружении тел погибших с колото-резаными ранами стало известно в четверг утром. В частном доме были найдены его хозяйка с супругом, ее сын и внучка, а также брат мужа. По данному факту было возбуждено уголовное дело.
По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1985 года рождения. Известно, что он был ранее судим за убийство и провел в местах лишения свободы 18 лет.