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Опубликовано видео с места убийства семьи из пяти человек в Хакасии

Алевтина Жаркова
5 августа 2021

Житель села Джирим Ширинского района Хакасии задержали по подозрению в убийстве семьи из пяти человек. Видео с места происшествия публикует Следственный комитет России.

Об обнаружении тел погибших с колото-резаными ранами стало известно в четверг утром. В частном доме были найдены его хозяйка с супругом, ее сын и внучка, а также брат мужа. По данному факту было возбуждено уголовное дело.

По подозрению в совершении преступления был задержан мужчина 1985 года рождения. Известно, что он был ранее судим за убийство и провел в местах лишения свободы 18 лет.

Происшествия,Криминал,Видео,Громкие уголовные дела ,Убийство ,СКР,Республика Хакасия,
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