Житель села Джирим Ширинского района Хакасии задержали по подозрению в убийстве семьи из пяти человек. Видео с места происшествия публикует Следственный комитет России.

Об обнаружении тел погибших с колото-резаными ранами стало известно в четверг утром. В частном доме были найдены его хозяйка с супругом, ее сын и внучка, а также брат мужа. По данному факту было возбуждено уголовное дело.