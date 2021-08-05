Пара сатанистов из Москвы призналась в серии убийств

Пара московских сатанистов призналась в серии ритуальных убийств в лесах Ленобласти и Карелии. Об этом пишет Mash.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Под подозрением находятся Андрей Трегубенко и Ольга Большакова. Изначально пару задержали за наркотики, однако уже на допросе молодые люди признались в двух убийствах, расчленении и каннибализме.

Оба убитых доверяли подозреваемым. Они тоже увлекались эзотерикой, поэтому без сомнений согласились поехать с парой. Оба считались пропавшими без вести с 2016 года. Жертв искали полиция, волонтёры и родители, однако найти так и не смогли.

Тем не менее, Telegram-канал утверждает, что в тусовке сатанистов, в которой состояли Трегубенко и Большакова, обо всём знали. Там делились деталями произошедшего и велись обсуждения.