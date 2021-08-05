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Пара московских сатанистов призналась в убийствах и каннибализме

Пара московских сатанистов призналась в серии ритуальных убийств в лесах Ленинградской области и Карелии. Как сообщает Telegram-канал «Mash на мойке», изначально молодых людей Андрея Трегубенко и Ольгу Большакову задержали из-за наркотиков, но в отделе полиции они признались в других преступлениях.

Пара московских сатанистов призналась в убийствах и каннибализме
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Пара рассказала о совершении двух убийств, расчленении и каннибализме. По их словам, убитые ими люди тоже увлекались эзотерикой. Названные ими жертвы считались пропавшими без вести с 2016 года.

Напомним, что последний раз новости о действиях сатанинских организаций всплывали в СМИ в апреле 2020 года. Как сообщал тогда «Интерфакс», в Краснодаре сотрудники ФСБ пресекли деятельность адептов одной группировки. Их обвинили в распространении экстремистских материалов.

Ольга Большакова,ФСБ,Республика Карелия,Ленинградская Область,
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