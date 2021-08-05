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Актёра Ивана Рыжикова избили в Москве

Елена Прошина
5 августа 2021

Российского актера Ивана Рыжикова избили в Москве. Неизвестные нанесли звезде сериала «Склифосовский» несколько ударов по лицу и скрылись с места происшествия, сообщает «Пятый канал».

В центре Москвы избили актера из «Склифосовского»
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru

Инцидент произошел неподалеку от дома артиста в Таганском районе. В результате Рыжикова госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом нижней стенки левой глазницы.

Сам артист в разговоре с каналом подтвердил факт избиения и отметил, что сейчас уже находится дома. Рассказывать все детали происшествия актер отказался, сославшись на сильный стресс.

Полицейские занимаются поиском подозреваемых. Причина конфликта устанавливается.

Напомним, что накануне российского актера Игоря Ратнера обнаружили в его квартире в тяжелом состоянии после падения с лестницы. Мужчина не стал обращаться к врачам сразу, но после ему стало хуже. Сейчас артист находится в коме.

Как предполагают близкие к Ратнеру источники, причиной падения и ухудшения состояния актера мог стать недавно пройденный курс химиотерапии. Мужчина якобы ослаб после курса лечения, а потому «мог потерять равновесие и получить травмы».

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