В центре Москвы избили актера из «Склифосовского»

Российского актера Ивана Рыжикова избили в Москве. Неизвестные нанесли звезде сериала «Склифосовский» несколько ударов по лицу и скрылись с места происшествия, сообщает «Пятый канал».
Инцидент произошел неподалеку от дома артиста в Таганском районе. В результате Рыжикова госпитализировали с сотрясением головного мозга и переломом нижней стенки левой глазницы.
Сам артист в разговоре с каналом подтвердил факт избиения и отметил, что сейчас уже находится дома. Рассказывать все детали происшествия актер отказался, сославшись на сильный стресс.
Полицейские занимаются поиском подозреваемых. Причина конфликта устанавливается.
Напомним, что накануне российского актера Игоря Ратнера обнаружили в его квартире в тяжелом состоянии после падения с лестницы. Мужчина не стал обращаться к врачам сразу, но после ему стало хуже. Сейчас артист находится в коме.
Как предполагают близкие к Ратнеру источники, причиной падения и ухудшения состояния актера мог стать недавно пройденный курс химиотерапии. Мужчина якобы ослаб после курса лечения, а потому «мог потерять равновесие и получить травмы».