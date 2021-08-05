На Сахалине белуха выплыла на берег к людям, чтобы поиграть с ними. Об этом сообщает Telegram-канал Hue, опубликовавший снятые очевидцем кадры. На видео запечатлено, как представитель зубатых китов подплывает к отдыхающим на пляже и позволяет им себя гладить.