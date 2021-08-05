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Выплывшую на берег игривую белуху на Сахалине запечатлели на видео

Алевтина Жаркова
5 августа 2021

На Сахалине белуха выплыла на берег к людям, чтобы поиграть с ними. Об этом сообщает Telegram-канал Hue, опубликовавший снятые очевидцем кадры. На видео запечатлено, как представитель зубатых китов подплывает к отдыхающим на пляже и позволяет им себя гладить.

Белухи являются млекопитающими отряда китообразных. Обитающие в Белом, Беринговом и Охотском морях, а также в водах Арктики животные могут достигать в длину 6 метров. Как правило, летом белухи в поисках пропитания перемещаются ближе к берегу.

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