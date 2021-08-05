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Опубликовано видео допроса выбросившего сына из окна мужчины в Москве

Алевтина Жаркова
5 августа 2021

Задержанный по подозрению в попытке убийства сына в Москве мужчина дает показания. Следственный комитет обнародовал видео допроса задержанного. На вопросы правоохранителей он отвечает неохотно.

«Выкинул ребенка в окно», – признается на камеру горе-отец.

Напомним, 24-летний Леонид Кудрявцев в среду вечером выкинул двухлетнего ребенка из окна квартиры на пятом этаже. Мальчик был доставлен в больницу с многочисленными переломами и черепно-мозговой травмой. В отношении Кудрявцева было возбуждено уголовное дело.

Задержан москвич, выбросивший из окна своего сына

Происшествия,Криминал,Видео,Громкие уголовные дела ,Убийство ,СКР,Москва,
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