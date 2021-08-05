Задержанный по подозрению в попытке убийства сына в Москве мужчина дает показания. Следственный комитет обнародовал видео допроса задержанного. На вопросы правоохранителей он отвечает неохотно.

Напомним, 24-летний Леонид Кудрявцев в среду вечером выкинул двухлетнего ребенка из окна квартиры на пятом этаже. Мальчик был доставлен в больницу с многочисленными переломами и черепно-мозговой травмой. В отношении Кудрявцева было возбуждено уголовное дело.