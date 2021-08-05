Как сообщалось ранее, вечером 4 августа 2021 года вблизи жилого дома, расположенного по улице Шумилова в городе Москве, обнаружен 2-годовалый мальчик с травмами характерными при падении с высоты. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. Установлено, что ребенка выбросил с балкона 5-этажа отец, после чего скрылся», – уточняется в сообщении Следственного комитета.