Мужчина, выбросивший своего трехлетнего ребенка из окна жилого дома в Москве, задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ГСУ СК России по городу Москве. Момент падение малыша зафиксировала камера видеонаблюдения, запись публикует Telegram-канал Life SHOT.
«Следственным управлением по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).
Как сообщалось ранее, вечером 4 августа 2021 года вблизи жилого дома, расположенного по улице Шумилова в городе Москве, обнаружен 2-годовалый мальчик с травмами характерными при падении с высоты. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. Установлено, что ребенка выбросил с балкона 5-этажа отец, после чего скрылся», – уточняется в сообщении Следственного комитета.