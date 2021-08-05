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Опубликовано видео падения выброшенного из окна ребенка в Москве

Алевтина Жаркова
1 час назад

Мужчина, выбросивший своего трехлетнего ребенка из окна жилого дома в Москве, задержан. В отношении него возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает ГСУ СК России по городу Москве. Момент падение малыша зафиксировала камера видеонаблюдения, запись публикует Telegram-канал Life SHOT.

«Следственным управлением по Юго-Восточному административному округу Главного следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по городу Москве расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство малолетнего).

Как сообщалось ранее, вечером 4 августа 2021 года вблизи жилого дома, расположенного по улице Шумилова в городе Москве, обнаружен 2-годовалый мальчик с травмами характерными при падении с высоты. Ребенок в тяжелом состоянии госпитализирован в медицинское учреждение, где ему оказывается необходимая помощь. Установлено, что ребенка выбросил с балкона 5-этажа отец, после чего скрылся», – уточняется в сообщении Следственного комитета.

Происшествия,Криминал,Видео,СКР,Москва,
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