В Хакасии убили семью из пяти человек

"Поступило сообщение об убийстве пятерых человек в селе Джирим Ширинского района Республики Хакасия. На месте происшествия на территории домовладения обнаружены тела хозяйки дома, ее супруга, сына, малолетней внучки, брата супруга без признаков жизни с колото-резаными ранениями. Возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. п. "а", "в" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц и малолетнего). По подозрению в совершении данного преступления задержан ранее судимый за совершение особо тяжких преступлений житель Ширинского района 1985 года рождения", - сообщили в СК.