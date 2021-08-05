В Кемеровской области грузовик протаранил автобус с вахтовиками. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказалось видео с места ДТП.

Крупная авария произошла на 157 километре автодороги «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк». Автомобиль Hyundai врезался в попутный автобус сотрудниками одного из предприятий. Транспортное средство выехало в кювет и перевернулось.