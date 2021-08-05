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Опубликовано видео с места столкновения грузовика с автобусом с вахтовиками в Кузбассе

Алевтина Жаркова
39 минут назад

В Кемеровской области грузовик протаранил автобус с вахтовиками. Об этом сообщает телеканал «360», в распоряжении которого оказалось видео с места ДТП.

Крупная авария произошла на 157 километре автодороги «Ленинск-Кузнецкий – Прокопьевск – Новокузнецк». Автомобиль Hyundai врезался в попутный автобус сотрудниками одного из предприятий. Транспортное средство выехало в кювет и перевернулось.

В результате столкновения пострадали 11 человек. По предварительным данным, причиной ЧП стало то, что водитель большегруза не справился с управлением.

Происшествия,Видео,Кемеровская Область,
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