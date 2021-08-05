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У двух Superjet произошли неполадки во время полета

BFM.RUиещё 5
1 час назад

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал

Сразу два Superjet 100 прервали полет из-за неисправностей
Фото: РИА НовостиРИА Новости

За минувшие 12 часов сразу у двух самолетов Superjet-100 были выявлены технические проблемы.

Так, минувшей ночью рейс ЕкатеринбургМосква подал сигнал бедствия. После 40 минут полета произошла разгерметизация воздушного судна на высоте около 10 тысяч метров. Самолет совершил экстренную посадку в Казани, никто не пострадал, передает «Интерфакс».

Российский «Суперджет» оказался американским

Утром в четверг рейс авиакомпании «Россия» Челябинск — Москва по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета, в ближайшее время пассажиров отправят в пункт назначения резервным бортом. На борту находились 84 пассажира, в том числе двое детей. Уточняется, что сработал датчик низкого давления в топливной системе.

Происшествия,Авиакомпания Россия,Интерфакс,Москва,Екатеринбург,
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