Сразу два Superjet 100 прервали полет из-за неисправностей

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал
За минувшие 12 часов сразу у двух самолетов Superjet-100 были выявлены технические проблемы.
Так, минувшей ночью рейс Екатеринбург — Москва подал сигнал бедствия. После 40 минут полета произошла разгерметизация воздушного судна на высоте около 10 тысяч метров. Самолет совершил экстренную посадку в Казани, никто не пострадал, передает «Интерфакс».
Утром в четверг рейс авиакомпании «Россия» Челябинск — Москва по техническим причинам вернулся в аэропорт вылета, в ближайшее время пассажиров отправят в пункт назначения резервным бортом. На борту находились 84 пассажира, в том числе двое детей. Уточняется, что сработал датчик низкого давления в топливной системе.