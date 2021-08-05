Сразу два Superjet 100 прервали полет из-за неисправностей

Никто из пассажиров и членов экипажа не пострадал

Фото: РИА Новости РИА Новости

За минувшие 12 часов сразу у двух самолетов Superjet-100 были выявлены технические проблемы.

Так, минувшей ночью рейс Екатеринбург — Москва подал сигнал бедствия. После 40 минут полета произошла разгерметизация воздушного судна на высоте около 10 тысяч метров. Самолет совершил экстренную посадку в Казани, никто не пострадал, передает «Интерфакс».