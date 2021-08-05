На проспекте Стачек в Санкт-Петербурге произошёл пожар в в четырёхэтажном доме, на фоне которого дети невозмутимо продолжали качаться на качелях. Видео напомнило пользователям социальных сетей похожий случай из Ноябрьска, который стал мемом.

На кадрах можно увидеть, как из окон квартиры выходят клубы чёрного дыма и вырывается пламя. А перед зданием на разноцветной детской площадке двое мальчиков качаются на качелях. Один из них наблюдает за огнём, а другой совершенно безучастно смотрим в мобильный телефон. О пострадавших от пожара информации нет.