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Задержание захватчика Кабмина Украины записали на видео

Александр Кузьмин
1 час назад

В Киеве полиция задержала захватчика Кабинета Министров Украины, который угрожал боевой гранатой. Видео с нагрудных камер полиции появилось в telegram-канале «Киев Сейчас».

На кадрах видно, как мужчина вместе сотрудниками правоохранительных органов мирно выходит из здания. Сообщается, что он извинился перед полицией.

Личность захватчика установлена, им оказался ветеран АТО Владимир Прохонич.

«Этот мужчина контужен. Был сапёром в «Айдаре», — сообщили на месте происшествия сотрудники МВД Украины.

После задержания сотрудники полиции подтвердили, что граната, с которой Прохонич зашёл в здание была боевой. По сообщениям СМИ, в 2015 году Пётр Порошенко наградил его орденом «За мужество» III степени.

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