Задержание захватчика Кабмина Украины записали на видео

В Киеве полиция задержала захватчика Кабинета Министров Украины, который угрожал боевой гранатой. Видео с нагрудных камер полиции появилось в telegram-канале «Киев Сейчас».

На кадрах видно, как мужчина вместе сотрудниками правоохранительных органов мирно выходит из здания. Сообщается, что он извинился перед полицией.

Личность захватчика установлена, им оказался ветеран АТО Владимир Прохонич.

«Этот мужчина контужен. Был сапёром в «Айдаре», — сообщили на месте происшествия сотрудники МВД Украины.