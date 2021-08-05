На кадрах видно, как мужчина одетый в кожаную куртку, джинсы и красную бейсболку подходит к багажнику припаркованного во дворе автомобиля и голыми руками разбивает стекло, после чего заглядывает в багажник и куда-то удаляется. Чуть позже он снова появляется, но уже у соседнего автомобиля. В руке у мужчины появляется молоток. Им он и разбивает заднее стекло машины.