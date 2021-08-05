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Бьющий стёкла машин молотком мужчина в Москве попал на видео

Александр Кузьмин
42 минуты назад

Во дворе на улице Планерной в Москве мужчина с помощью молотка выбивал стёкла автомобилей. Видео, снятое очевидцами, опубликовал telegram-канал «Мослента».

На кадрах видно, как мужчина одетый в кожаную куртку, джинсы и красную бейсболку подходит к багажнику припаркованного во дворе автомобиля и голыми руками разбивает стекло, после чего заглядывает в багажник и куда-то удаляется. Чуть позже он снова появляется, но уже у соседнего автомобиля. В руке у мужчины появляется молоток. Им он и разбивает заднее стекло машины.

Сообщается, что житель Москвы успел разбить восемь автомобилей. Хулигана задержали автовладельцы и вызвали полицию.

Происшествия,Новости Москвы,Видео,Мослента,
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