Ветер сорвал крышу супермаркета в Башкирии

«В результате прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений, в том числе шквалистого усиления ветра, была повреждена крыша в магазине "Магнит", расположенного на улице Свободы н. п. Булгаково Уфимского района. При повреждении кровли пострадавших и погибших нет. Часть крыши упала на дорожное полотно трассы Р-240. Движение по трассе не перекрывалось. Общая площадь повреждения - около 750 кв. м. В результате срыва крыши повреждены два автомобиля, люди не пострадали», - говорится в сообщении ГУ МСЧ Росси по Республике Башкортостан.