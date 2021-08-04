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Ветер сорвал крышу супермаркета в Башкирии

Елена Прошина
1 час назад

Порыв сильного ветра сорвал кровлю местного супермаркета площадью 750 кв.м в Башкирии. Упав на дорогу, конструкция повредила два автомобиля. Движение по трассе не перекрыто, сообщила пресс-служба ГУ МЧС по региону.

«В результате прохождения комплекса неблагоприятных погодных явлений, в том числе шквалистого усиления ветра, была повреждена крыша в магазине "Магнит", расположенного на улице Свободы н. п. Булгаково Уфимского района. При повреждении кровли пострадавших и погибших нет. Часть крыши упала на дорожное полотно трассы Р-240. Движение по трассе не перекрывалось. Общая площадь повреждения - около 750 кв. м. В результате срыва крыши повреждены два автомобиля, люди не пострадали», - говорится в сообщении ГУ МСЧ Росси по Республике Башкортостан.

Дорожные службы уже приступили к очистке трассы от различного строительного мусора. Магазин будет закрыт на время ремонта, добавили в МЧС

Происшествия,Видео,"Магнит",МЧС,Башкортостан,
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