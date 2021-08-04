"Что-то подмешали": Закурившая в самолете россиянка обвинила стюарда

Закурившая в салоне самолета владелица турфирмы Ирина Тамируусу обвинила стюарда в том, что он «что-то подмешал» ей в вино.

По словам Ирины, она летела из Бодрума в Москву с «болевым шоком» из-за «серьезного, травматического» перелома ноги, который получила еще в Турции. В самолете женщина выпила два бокала вина и после этого ничего не помнит.

«У меня такое ощущение, что этот стюард мне что-то подмешал в вино. Я провалилась, я потеряла сознание. Во время болевого синдрома сигарета помогает снимать боль. И я очнулась после этого, я ничего не помню», - рассказала Тамируусу телеграм-каналу Mash.

Женщина утверждает, что очнулась в отделении полиции в наручниках в инвалидном кресле, а полицейские ей угрожали, а потом ударили по голове.

Ирина засвидетельствовала все свои повреждения и намерена подать в суд. Женщина предполагает, что полицейские намеревались вымогать у нее деньги.