"Что-то подмешали": Закурившая в самолете россиянка обвинила стюарда

Закурившая в салоне самолета владелица турфирмы Ирина Тамируусу обвинила стюарда в том, что он «что-то подмешал» ей в вино.
По словам Ирины, она летела из Бодрума в Москву с «болевым шоком» из-за «серьезного, травматического» перелома ноги, который получила еще в Турции. В самолете женщина выпила два бокала вина и после этого ничего не помнит.
«У меня такое ощущение, что этот стюард мне что-то подмешал в вино. Я провалилась, я потеряла сознание. Во время болевого синдрома сигарета помогает снимать боль. И я очнулась после этого, я ничего не помню», - рассказала Тамируусу телеграм-каналу Mash.
Женщина утверждает, что очнулась в отделении полиции в наручниках в инвалидном кресле, а полицейские ей угрожали, а потом ударили по голове.
Ирина засвидетельствовала все свои повреждения и намерена подать в суд. Женщина предполагает, что полицейские намеревались вымогать у нее деньги.
Ранее в Сети появилось видео, на котором женщина курит в салоне самолета. Телеграм-каналы выяснили, что нарушительницей является 52-летняя владелица московской турфирмы Ирина Тамируусу. Сразу после инцидента Ирина заявляла, что имела право курить, потому что летела бизнес-классом. Затем женщина стала говорить, что просто держала сигарету в руке. Кроме того, она сообщила, что в полиции, куда ее привезли оформлять протокол о мелком хулиганстве, ее избили.